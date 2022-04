Minaccia il suicidio e si spara, trovato dalla sorella in fin di vita

Dramma del male di vivere nella notte a Montebelluna, in via San Raffaele. Un 60enne ha tentato di togliersi la vita, esplodendosi contro un colpo di pistola. L'uomo aveva preannunciato il gesto estremo alla sorella infermiera che è accorsa a casa sua alle prime luci dell'alba. Per aprire la porta di casa, alle 7 del mattino, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna. L'uomo era a terra agonizzante, in un lago di sangue: in suo soccorso sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118 che hanno trasportato il ferito in ospedale a Montebelluna, dove si trova attualmente ricoverato, in condizioni disperate. Dell'episodio sono stati informati i carabinieri di Montebelluna che hanno svolto gli accertamenti del caso.