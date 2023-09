Furto al Prix, poi spintoni alla direttrice del market e a due anziani coniugi

Nel primo pomeriggio di oggi, 8 settembre, a Montebelluna, i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato per rapina impropria, danneggiamento e lesioni personali un 22enne di origini tunisine dimorante nel citato centro della Pedemontana, con svariati precedenti e già colpito da un avviso orale emesso dal Questore di Treviso. Si tratta di un volto noto alle forse dell'ordine: nel giugno scorso all'interno dell'esercizio pubblico "Caneva del Moro" di Montebelluna, durante l’intervento di una pattuglia di Carabinieri per comportamenti molesti nei confronti degli avventori presenti, lo straniero ha strattonato e spintonato i militari, costringendoli ad immobilizzarlo forzatamente e a trarlo in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Oggi pomeriggio il giovane, entrato nel supermercato Prix Quality, in via Marco Polo, dopo aver occultato svariata merce nello zaino che aveva al seguito, raggiunte la casse nel tentativo di garantirsi la fuga, ha spintonato la direttrice, facendola cadere a terra e, successivamente spintonava ulteriormente una coppia di anziani del posto, un 80enne e la moglie 76enne provocando loro lesioni in corso di accertamento medico. Lo straniero si è poi scagliato contro le porte di ingresso del negozio colpendole con calci e pugni assicurandosi la fuga, dirigendosi poi verso Parco Manin, dove è stato immediatamente dopo immobilizzato dai militari dell’Arma, subito intervenuti. Il magro bottino, consistente in una cinquantina di euro di vari articoli, è stata recuperata e restituita al proprietario. L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Treviso in attesa di comparire di fronte al giudice.