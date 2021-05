Titolare del chiosco dei kebab rapinato, sette giovani rom denunciati

Sono stati identificati e denunciati alcuni tra i partecipanti al pestaggio, avvenuto nella serata del 4 maggio scorso, ai danni di Mushtaq Sajawal, 23enne pakistano, titolare del "Kebab on fire" di piazza Monnet a Montebelluna. Il giovane era stato malmenato e derubato di mille euro che teneva in tasca da un gruppo di giovani, redarguiti perchè stavano cercando di scappare senza pagare il conto. Le indagini dei carabinieri di Montebelluna, dirette dalla Procura della Repubblica di Treviso, hanno individuato sette nomadi tra i 22 e i 34 anni, tutti residenti nella zona di Montebelluna, quasi tutti parenti tra loro e con precedenti penali alle spalle. Per tutti è scattata una denuncia per i reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso.

I militari dell’Arma hanno ricostruito le varie fasi dell’episodio: i giovani avrebbero dapprima ordinato e consumato alcuni kebab al chiosco. Poi, al momento di pagare il conto, al fine di eludere il pagamento, uno di questi avrebbe proferito frasi intimidatorie e minacciose nei confronti del gestore. Dopo un ulteriore sollecito di pagamento del corrispettivo da parte di quest’ultimo, il ragazzo aveva allertato gli altri componenti del gruppo che, dopo avere accerchiato il 23enne, lo avevano colpito a calci e pugni facendolo cadere rovinosamente a terra sanguinante, per poi prendergli dalla tasca la somma di mille euro.

In soccorso della vittima era accorso un suo conoscente che anche lui era stato percosso con calci e pugni e colpito con una sedia. Al termine dell'aggressione tutti gli appartenenti al gruppo si erano dati dileguati a bordo delle rispettive autovetture mentre i due feriti, ricorsi alle cure presso il locale ospedale, avevano riportato lesioni al volto ed al capo con una prognosi di dieci giorni per entrambi.