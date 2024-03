Blitz di due banditi armati nella sala slot, in fuga con l'incasso

Ammonterebbe ad alcune migliaia di euro il bottino della rapina avvenuta nella tarda serata di ieri, 7 marzo, poco prima delle 22, ai danni di una sala slot che si trova in piazza Parigi a Montebelluna. Ad agire sono stati due banditi, con il volto travisato, tra cui uno armato. I malviventi hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare l'incasso. Fortunatamente non si sono verificati feriti. Sono intervenuti, per gli accertamenti del caso, i carabinieri della Compagnia di Montebelluna che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne alla sala e quelle nei paraggi. Non si esclude che la banda potesse contare su un terzo uomo che avrebbe fatto da palo.