Malore fatale, trovato morto ex presidente della Pro Loco

Grave lutto a Montebelluna. L'ex presidente della Pro Loco, Renato Tessari, 71 anni, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di oggi, 29 marzo, mentre si trovava a bordo della sua auto, a pochi passi dalla sede dell'Agenzia delle Entrate di Montebelluna. A soccorrere l'uomo sono stati medico e infermieri del Suem 118 che non hanno potuto far nulla per salvare la vita a Tessari. Per gli accertamenti del caso sono giunti i carabinieri mentre la salma è stata trasportata presso l'obitorio dell'ospedale dal personale della protezione civile.