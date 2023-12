Due conducenti in fuga dopo l'incidente, la Polizia Locale li individua e denuncia

La Polizia Locale di Montebelluna in queste ultime settimane si è trovata alle prese con due casi simili, riguardanti due conducenti che dopo l’incidente si sono dati alla fuga. In primo caso risale allo scorso 7 dicembre intorno alle 6.15 quando un residente a Montebelluna a bordo di un autocarro, mentre transitava su via Trevignano, ha urtato un ciclista - anch’egli residente in Città - facendolo cadere rovinosamente nel fosso. Il conducente dell’autocarro non si fermava né prestava soccorso. Sul posto giungevano gli agenti della Polizia Locale - dove erano già intervenuti i soccorsi medico sanitari per assistere il ciclista che aveva riportato gravi lesioni - i quali rinvenivano la bicicletta all’interno del fossato ed un piccolo frammento dello specchietto retrovisore del veicolo datosi alla fuga. Grazie alle meticolose indagini condotte dalla Polizia Locale nei giorni seguenti sul frammento ritrovato è stato possibile risalire al modello di veicolo coinvolto e successivamente è stato quindi identificato il conducente del mezzo il quale è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di fuga ed omissione di soccorso. Nei suoi confronti verranno altresì presi provvedimenti sulla patente di guida oltre alla decurtazione di 5 punti della patente e sanzioni per oltre 400 euro.

Meno complesso invece il secondo caso, accaduto in Città due giorni prima, ovvero lo scorso 5 dicembre quando in via Monte Grappa un’auto condotta da un “neopatentato” ha urtato un motociclista durante una manovra di svolta. Sebbene dopo l’incidente il conducente dell’auto si fosse fermato per qualche istante per interloquire con il motociclista, poco dopo decideva di riprendere l’auto senza chiamare i soccorsi, né le Forze dell’Ordine né riferire le proprie generalità alla parte antagonista. Anche in questo caso la Polizia Locale prontamente intervenuta, grazie anche alle testimonianze del motociclista coinvolto ed alle telecamere presenti in zona, è riuscita ben presto a risalire all’identità del conducente dell’auto, il quale è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per il reato di fuga dopo l’incidente; al medesimo è stata altresì ritirata la patente di guida in quanto, avendo conseguito il documento di guida da meno di anno, non poteva guidare un’auto troppo “potente”; nei suoi confronti è stata comminata la sanzione da 165 euro.

Commenta il sindaco, Adalberto Bordin: «Ringrazio gli agenti della Polizia locale per il lavoro svolto su due casi che, per la loro complessità, si sarebbero potuti concludere con l’impunità dei responsabili. Invece, grazie alla caparbietà, alla professionalità e alla meticolosità degli agenti è stato possibile individuare i responsabili e procedere con le denunce per i reati commessi. Questo lavoro dimostra quanto impegno venga profuso dalla nostra Polizia locale anche nel dietro le quinte, con indagini sofisticate e minuziose che durano giorni ma necessarie per riportare i colpevoli alle proprie responsabilità».