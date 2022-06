Calci, pugni e bottigliate: rissa tra ubriachi in stazione, intervengono i carabinieri

Scene da far west nella serata di ieri, 8 giugno, all'esterno della stazione ferroviaria di Montebelluna. Due uomini, entrambi di origine nordafricana e alterati dall'alcool, si sono affrontati a calci, pugni e a bottigliate e un altro straniero ha tentato faticosamente di dividerli prima dell'arrivo dei carabinieri che hanno avuto il delicato compito di ricostruire la vicenda, visionando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Al termine degli accertamenti un 30enne di nazionalità marocchina è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Lo straniero, visibilmente ubriaco, ha dato vita di una accesa lite con un tunisino 40enne che lo ha colpito con un coccio di bottiglia al capo e all'addome, provocandogli lesioni poi refertate con svariati giorni di prognosi. L'aggressore ha tentato la fuga verso i vagoni dei treni e poi tra gli autobus parcheggiati in zona ma alla fine è stato bloccato dai militari dell'Arma malgrado opponesse resistenza. Prevista in mattinata, presso il Tribunale di Treviso, l'udienza di convalida del fermo.