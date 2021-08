Ruba le offerte dei fedeli, 47enne denunciato per furto

L'uomo, P.C, residente a Montebelluna, è stato pizzicato giovedì 5 agosto. Con l'ausilio di una asta di ferro munita di scotch ad un'estremita', aveva asportato alcune monete dalle cassette del tempio votivo di via XXX Aprile

Via XXX Aprile

Con l'ausilio di una asta di ferro munita di scotch ad un'estremita', aveva asportato dalle cassette delle offerte dei fedeli alcune monete. Ma il 47enne è stato però "pizzicato" da una pattuglia di militari dell'arma quando, giovedì 5 agosto, si è allontanato dal tempio votivo di via XXX Aprile a Montebelluna. P.C., residente in città e con svariati precedenti, è stato quindi denunciato per furto pluriaggravato.

Nel corso di ulteriori approfondimenti d'indagine i militari della stazione dei Carabinieri di Montebelluna hanno scoperto che nel mese di luglio l'uomo aveva già perpetrato altri colpi in danno del medesimo edificio di culto, raggranellando la somma di 200 euro circa. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita agli ecclesiastici montebellunesi.