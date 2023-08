Provoca un incidente e scappa, "pirata" incastrata dalle telecamere

Ha provocato un incidente con un sorpasso azzardato e poi è fuggita via, senza prestare soccorso, dandosi alla fuga per cercare di farla franca. L'episodio è avvenuto lo scorso 2 agosto, intorno alle 17, in via Bassanese al confine con il territorio di Caerano di San Marco. Una Fiat 500, con alla guida una sessantenne dell’asolano, è stata urtata da un’auto di colore blu autrice di una spericolata manovra di sorpasso. Fortunatamente dallo scontro non si sono registrati feriti. L’auto "pirata" però, non si è fermata dopo l’urto dileguandosi.

Nonostante l’unica informazione in possesso fosse il colore dell’auto, gli accurati controlli eseguiti dagli agenti della polizia locale, coordinati dal Comandante Paolo Scarpa, avvenuti anche attraverso il monitoraggio delle telecamere di sorveglianza del territorio, hanno permesso in meno di 24 ore di individuare il proprietario dell’auto: un uomo dell’area montebellunese, il quale, interrogato dagli agenti, riferiva di aver prestato l’auto ad una quarantenne della zona. Gli agenti si sono quindi prontamente recati presso l’abitazione della donna, la quale ha ammesso il proprio coinvolgimento nel sinistro; tra l’altro la donna è risultata essere in possesso di una patente di guida irregolare. Per lei scatteranno una serie di sanzioni oltre alla decurtazione di numerosi punti sulla patente con inevitabili conseguenze sul documento di guida.

«Rinnovo il mio plauso alla squadra della polizia locale e al comandante Scarpa» commenta il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin «che ogni giorno si confermano per qualità e tempestività negli interventi. Interventi che, grazie alle tecnologie, alla competenza e alla scrupolosità risultano sempre più efficaci. Ne è la prova anche questa ultima azione che, senza le registrazioni delle videocamere e gli accuranti controlli degli agenti, avrebbe reso la responsabile impunita. Grazie!». Più che soddisfatto, infine, il comandante Scarpa per l’ottimo lavoro svolto dai propri collaboratori e la professionalità dimostrata.