Frontale fra autobus e furgone, tragico il bilancio: due morti e un ferito grave

Un terribile incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 14 ottobre, lungo la strada che collega Montebelluna con Caerano. Drammatico il bilancio: 2 persone sono morte, un ferito in gravi condizioni è stato ricoverato in elicottero a Treviso e due feriti lievi sono invece stati portati all'ospedale di Montebelluna. Il sinistro è avvenuto intorno alle 15,30, nei pressi del distributore Eni di via Bassanese, proprio di fronte alle vetrerie Zanatta. Ancora da stabilire l'esatta dinamica del sinistro che ha coinvolto un autobus della Mom e un furgone.

A perdere la vita sono state le due persone che erano a bordo del mezzo privato. Si tratta di Pietro Gallina, 80enne titolare della omonima società di pompe funebri montebellunese, e il 75enne Ruggero Priarollo, residente anche lui a Montebelluna. Una terza persona, Nicola Mazzocco di 64 anni, sarebbe ricoverata in condizioni critiche al Ca' Foncello. L'autista della Mom, il 42enne C.A., residente a Mogliano Veneto, e una dei sei passeggeri del trasporto pubblico, P.L., 25enne di Caerano, sono stati portati in ospedale in stato di choc.

Secondo una prima ricostruzione del fatto il furgone, che procedeva in direzione Caerano, avrebbe viaggiato, almeno stando ad alcuni testimoni oculari, a forte velocità. Ad un certo putnto il mezzo avrebbe sbandato sulla sua sinistra e avrebbe invaso la corsia occupata dal mezzo della Mom. L'autobus si sarebbe spostato a destra verso il ciglio della strada ma senza riuscire a evitare l'impatto. Nello schianto il mezzo guidato da Gallina si è letteralmente girato in strada. L'80enne è morto sul colpo mentre i soccorritori hanno cercato di rianimare Priarollo per circa mezz'ora ma senza esito.

«E' un tragedia che ci getta tutti in uno stato di profonda prostrazione - ha detto il sindaco di Montebelluna Adalberto Bordin - conoscevo bene Gallina, una persona generosa e altruista la cui morte ci lascia sgomenti».

«L'autobus - ha detto il presidente di Mom Giacomo Colladon - è un modello. Si tratta di autoarticolato Mercedes pieno di videocamere ed elettronica. Proveniva da Bassano verso Treviso. A bordo sei ragazzi e l'autista ricoverati solo per lo choc. L'autista ha cercato di sterzare a destra ma non ce l'ha fatta ad evitare il furgone». Gli agenti della Polizia Locale di Montebelluna, che sono intervenuti sul posto, avrebbero acquisito i video ripresi dalle tecamere del mezzo pubblico per tentare di decifrare la dinamica dell'incidente.