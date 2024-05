Violenta e picchia la sua titolare, 45enne a processo

Nelle settimane precedenti ai fatti, accaduti nell'estate del 2018, avrebbe avuto molte discussioni, talora piuttosto vivaci e sfociate in quelle che secondo la Procura sarebbe state delle vere e proprie colluttazioni, con la proprietaria una pizzeria del montebellunese presso cui lavorava come lavapiatti. Il motivo sarebbe stato sempre lo stesso: la donna avrebbe smesso di pagargli lo stipendio accampando delle scuse. Tutto fino a luglio quando lei si presenta ai carabinieri e sporge denuncia per violenza sessuale. Secondo la presunta vittima l'uomo, un senegalese di 45 anni, l'avrebbe palpeggiata al seno e sui glutei. In una occasione sarebbe nato anche un confronto fisico in cui la titolare del ristorante avrebbe riportato delle contusioni giudicate guaribili in sette giorni. Ma l'imputato, nei cui confronti oggi è iniziato il processo (il difensore è l'avvocato Stefano Azzari), sarebbe accusato anche di discriminazione etnico-razziale: infatti avrebbe apostrofato la sua datrice di lavoro dicendole che era una "marocchina di m....".

La pizzeria montebellunese sarebbe stata in realtà stata di proprietà di un soggetto, cognato della donna, che sarebbe stato in odore di camorra. L'uomo, nel novembre del 2019, era stato condannato a 6 anni e 8 mesi per la bancarotta di un consorzio edile di Trevignano. Un crac preceduto da un giro di truffe da centinaia di migliaia di euro ai danni di aziende sparse un po' per tutto il paese. Il campano, considerato vicino ai Casalesi, era anche stato sottoposto a una misura di protezione dalla Prefettura di Treviso proprio per i suoi trascorsi in affari con affiliati al clan salvo poi essere coinvolto, nel 2017, in un giro di sospette infiltrazioni mafiose in aziende della Marca che gli erano costate 5 informazioni interdittive emesse dal Prefetto di Treviso.

Il senegalese, che si professa del tutto estraneo alle contestazioni, avrebbe riferito di violenti screzi avuti con i titolari della pizzeria, sfociati anche in numerosi interventi da parte dei carabinieri. Ma rimanda al mittente le accuse di violenza sessuale e di discriminazione: "Erano discussioni ma non ho mai proferito quelle parole né mi sono mai permesso di toccarla".