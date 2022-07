Si fingono venditori di auto, denunciati due ventenni

Si sarebbero finti venditori on line e avrebbero truffato un 32enne residente in Abruzzo. Nel pomeriggio di ieri, 30 luglio, i carabinieri della Stazione di Montebelluna hanno denunciato a piede libero due ventenni residenti a Trevignano, che, in un piattaforma internet, si sarebbero spacciati per venditori e si sarebbero fatti accreditare 42 mila euro da giovane abruzzese, che era convinto di acquistare quattro autovetture.

Sempre il 30 luglio i carabinieri di Treviso hanno denunciato, a piede libero, un 29enne cittadino marocchino residente a Morgano. L'uomo, su cui pesano precedenti, è stato intercettato in Corso del Popolo ed era in possesso di un cutter vietato dalla legge. Il 29enne risulta peraltro destinatario di un foglio di via obbligatorio dal comune di Treviso che valeva tre anni e che sarebbe scaduto il 30 ottobre di quest'anno