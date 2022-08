Rottura di un tubo d'irrigazione di un vigneto causa uno smottamento

La rottura di un grosso tubo di irrigazione di un vigneto ha causato nella notte uno smottamento a Mercato vecchio di Montebelluna, in via Foresto. Un'auto in transito, una Fiat 500 grigia, è rimasta coinvolta ma fortunatamente chi si trovava alla guida è rimasto illeso. La carreggiata è stata letteralmente invasa da terra e sassi. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, personale della protezione civile, carabinieri e tecnici del Comune, oltre allo stesso sindaco Adalberto Bordin. Nelle prossime ore saranno completati i lavori di rimozione dei detriti e il ripristino della sede stradale.