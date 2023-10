Spaccio e clienti, Questura chiude per cinque giorni il punto Snai

Per cinque giorni il Punto scommesse Snai di Montebelluna, gestito dall'imprenditore cinese Yu Ziyan, resterà chiuso. La serrata è stata decisa nei giorni scorsi dal Questore di Treviso, Manuela De Bernardin Stadoan, sulla base di alcuni controlli eseguiti dai carabinieri che hanno ravvisato in più occasioni la presenza di pregiudicati tra i clienti. In un frangente inoltre è stata documentata una cessione di una dose di droga tra alcuni avventori. "Continua da parte della Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri e dalle altre forze dell'ordine" si legge in un comunicato diramato dalla Questura "l'attività di controllo nei confronti degli esercizi commerciali, affinchè svolgano la loro attività nel rispetto delle norme e senza criticità per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini".