Un etto di marijuana e denaro, pusher 20enne arrestato

La decorsa notte personale del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Montebelluna hanno arrestato per spaccio un 20enne del posto già noto alla giustizia. Il giovane, sottoposto dai militari dell’Arma a perquisizione d'iniziativa presso la propria abitazione, è stato trovato in possesso di circa un etto di sostanza stupefacente del tipo marijuana, di materiale vario per il confezionamento della droga nonché della somma di 300 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Il materiale è stato sequestrato e l’arrestato, non sussistendo ulteriori esigenze cautelari, è stato successivamente rimesso in libertà su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.