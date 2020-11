Ubriaco occupa il binario e ritarda la partenza del treno

Completamente ubriaco, si è piazzato sul binario del treno diretto a Belluno, ritardandone la partenza. C'è voluto l'intervento dei carabinieri, nella tarda serata di domenica, per mettere la parola fine alla sceneggiata messa in atto da un cittadino marocchino di 31 anni, residente nel bellunese. L'episodio è avvenuto presso la stazione ferroviaria di Montebelluna. Lo straniero, in evidente stato di alterazione, ha ritardato la partenza di un treno regionale diretto a Belluno, occupando il binario. Il 31enne è stato sanzionato, anche in via amministrativa, per ubriachezza e mancato rispetto del DPCM del 3 novembre, quello emesso per limitare il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Il convoglio è poi ripartito regolarmente, dopo la sosta “forzata”, verso la località di destinazione.