Colpito alla testa dalla plafoniera di un lampione, ferito operaio

Incidente sul lavoro questa mattina, intorno alle ore 11, a Montebelluna, in viale della stazione ferroviaria. Un 48enne residente in provincia di Torino, operaio di una impresa edile, mentre stava lavorando in un cantiere per la posa del sistema di videosorveglianza proprio alla stazione ferroviaria, a causa delle vibrazioni causate dall’utilizzo di un martello pneumatico, è stato colpito in testa da una plafoniera in vetro che si è staccata da un lampione dell’illuminazione pubblica. Trasportato presso il locale ospedale, gli sono state refertate delle lievi lesioni al capo. Sul posto una pattuglia dei carabinieri di Montebelluna e personale del nucleo Spisal dell'Ulss 2.