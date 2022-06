Svuota il conto della sorella in ospedale, 61enne finisce nei guai

Ha approfittatto delle condizioni di salute della sorella, colpita al cervello da una grave malattia al punto da rischiare la vita, per svuotarle i pochi risparmi dal conto corrente. P.F.A., un 61enne di Napoli, è stato rinviato a giudizio oggi, 7 giugno 2022, per rispondere del reato di truffa informatica. Il processo avrà inizio il 18 aprile del 2023.

La vicenda risale al 2016. La donna, una 66enne residente a Montebelluna, sarebbe stata vittima di una forma molto aggressiva di meningite e così avrebbe chiesto al fratello (già gravato da un recidiva) di occuparsi di lei e soprattutto di badare alle spese di ruotine. Ma l'uomo, che era in possesso delle chiavi di accesso dell'home banking, si sarebbe dato al "sacco" dei risparmi della sorella. In particolare, cogliendo al balzo l'oppotunità data dal ricovero della donna presso una struttura ospedaliera, periodo in cui la 66enne sarebbe stata anche tra la vita e la morte, avrebbe trasferito circa 10 mila euro dal conto della sorella al suo.

Ma la donna, alla fine della degenza, si accorge dell'ammanco. I due vengono così a patti e P.F.A si impegna a restuire il denaro a rate ma passato qualche mese l'uomo smette di ripagare. Così, dopo aver tentato inutilmente di risolvere la cosa in via bonaria, la sorella decide di presentare la querela.

Inizialmente l'uomo era stato indagato per indebito uso di carte di credito, reato che però è stato introdotto nel nostro ordinamento soltanto nel 2020. Il gup Piera De Stefani ha quindi riqualificato i fatti in truffa informatica, presupponendo anche l'aggravante della minorata condizione della 66enne.