Tenta una rapina in abitazione e resiste all'arresto: nei guai un 37enne

«Io sono il padrone qui, ti ammazzo, sono un carabiniere e tu a me non fai nulla, stai attento che ti accoltello, tu non sai che cosa posso fare io». Questo avrebbe detto quando era stato sorpreso dal proprietario a rubare all'interno dell'abitazione. Poi ha fatto resistenza nei confronti di due carabinieri appartenenti al Nucleo Operativo e Radiomobile di Montebelluna, intervenuti presso la casa su segnalazione della vittima. Nel corso della colluttazione con i due militari avrebbe anche detto «lasciatemi bastardi! Sono un carabiniere» e, cercnado di divincolarsi, li avrebbe gettati a terra procurando loro delle lesioni ad una spalla, ai polsi e alla schiena giudicati fortunatamente guaribili in pochi giorni.

L'uomo, un cittadino marocchino di 37enne senza fissa dimora (difeso dall'avvocato Marta Monticello) è comparso oggi 26 aprile davanti al gip di Treviso per la convalida dell'arresto. E' accusato di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, ricettazione e porto ingiustificato di armi, essendo stato trovato con indosso un coltello con una lama lunga 6 centimetri. La Procura ha chiesto la conferma della misura cautelare in carcere. Il giudice per le indagini preliminari Carlo Colombo si è messo in riserva.

I fatti si sarebbero svolti il 24 aprile a Montebelluna. Di primo mattino il 37enne si era introdotto all'interno di una casa dove, all'interno, c'era anche il proprietario, un 68enne. Accortosi di quello che stava succedendo questi ha affrontato il rapinatore che, una volta scoperto, se la sarebbe svignata velocemente e minacciando però l'anziano. «Sei una testa di...» avrebbe detto il nordafricano. E ancora: «Sei un figlio di...io qui sono il padrone, tu non sai di cosa sono capace, sono un carabiniere». All'arrivo delle forze dell'ordine l'uomo avrebbe ingaggiato una violenta discussione con due carabinieri che gli avrebbero trovato addosso anche la refurtiva relativa ad un furto in abitazione perpetrato il 21 aprile ai danni di un altro residente a Montebelluna: una carta PostePay Evolution, una carta libretto smart e due tessere sanitarie.