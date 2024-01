Truffa alle farmacie, 62enne dovrà risarcire 400mila euro

Sarebbe riuscito a imbrogliare le carte anche relativamente ad un pagamento per una donazione benefica in favore di un medico colpito dal terremoto che aveva sconvolto il Centro Italia. Adriano Visentin, consulente incaricato dei rapporti commerciali con clienti e fornitori della società "Laboratorio della Farmacia" e del consorzio "Farmacia Laboratorio" di Scorzè, in provincia di Venezia, aveva gabbato proprio tutti.

Nel periodo a cavallo tra il gennaio del 2017 e lo stesso mese del 2019 l'uomo, un 62enne di Montebelluna, avrebbe simulato crediti inesistenti da parte di fornitori, avrebbe distratto denaro effettivamente spettante alle società veneziane oltre a portarsi a casa anche soldi che sarebbero dovuti andare a creditori delle stesse. Così facendo Visentin avrebbe depauperato i patrimoni delle due imprese (difese dal'avvocato Umberto Pauro) sottraendo incassi e provocando esborsi non dovuti. L'uomo, accusato di truffa e sostituzione di persona, è stato condannato in primo grado dal giudice Laura Contini a 2 anni e sei mesi di carcere e a dover pagare 900 euro di multa. Ma se la pena è relativamente mite ben più gravosi sono i risarcimenti danni: il 62enne dovrà infatti restituire 235 mila euro al Consorzio, 140 mila euro alla "Farmacia Laboratorio" e 15 mila euro ad altri due imprese.

Visentin, che aveva fatto transitare le somme indebitamente percepite su conti correnti suoi o intestati alla figlia (estranea ai fatti), tutti giacenti in filiali bancarie della provincia di Treviso, a processo si era difeso sostenendo che le somme, poi fatte scomparire in mille rivoli come svelato dalle indagini della Guardia di Finanza, sarebbero state il frutto di operazioni fittizie di cui i vertici del Consorzio e della "Farmacia Laboratorio" avrebbero saputo. Un falso che, secondo la sua versione, sarebbe stato realizzato per permettere ai soggetti presuntamente coinvolti sgravi fiscali non dovuti.