Mette in vendita dei mobili ma subisce la "truffa del postepay": spariti 3.200 euro

Un 40enne, residente a Napoli, è stato denunciato dai carabinieri di Montebelluna per truffa aggravata. L'uomo ha raggirato con la classica tecnica della "truffa inversa" una 69enne di Montebelluna. La donna aveva pubblicato su un noto portale di annunci l'inserzione per la messa in vendita di alcuni vecchi mobili ci cui si voleva liberare. A rispondere all'annuncio è stato il 40enne che ha invitato la trevigiana a recarsi ad uno sportello Postamat: dal dispositivo, con più operazioni, il truffatore ha convinto la malcapitata a versare in tutto circa 3200 euro. La 69enne si è resa conto del raggiro subito solo dopo aver visto quanto denaro restava nel suo conto corrente. E' scattata così la denuncia ai carabinieri e le indagini che hanno portato a identificare l'autore.

