Si schianta con la moto contro un muro di contenimento, muore 49enne

Forse a causa di un malore, un mancamento o una banale distrazione, ha invaso l'opposta corsia di marcia e si è schiantato contro un muro di contenimento lungo la Feltrina, nella zona di Quero Vas. A perdere la vita nella tarda serata di venerdì, quando da poco erano trascorse le 23.30, è stato un motociclista di 49 anni, Valerio Verardo, nato a Montebelluna ma residente da tempo nel bellunese, proprio a Quero. L'uomo era in sella alla sua Ducati 949 Evoluzione e stava facendo ritorno a casa. Improvvisamente lo schianto, scoperto da alcuni automobilisti di passaggio che hanno lanciato l'allarme. Quando ambulanza e automedica del Suem 118 sono giunte sul posto non hanno potuto far nulla per salvare la vita all'uomo. Troppo gravi le lesioni riportate. Sulla tragedia indagano ora i carabinieri. Valerio Verardo aveva a lungo vissuto a Badoere e lavorava attualmente in un'azienda di Altivole.