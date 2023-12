Veneto Banca, il processo per le truffe è finito in prescrizione

Il processo per le truffe che sarebbero state perpetrate dai vertici di Veneto Banca ai danni dei risparmiatori è stato dichiarato prescritto. Finisce così oggi, 14 dicembre, il secondo filone della vasta inchiesta della Procura di Treviso sulle ragioni che hanno portato, nell'estate del 2017, la ex popolare di Montebelluna a finire in liquidazione coatta, con la vendita del "cuore" delle proprie attività a Intesa San Paolo a soli 50 centesimi.

Il non luogo a procedere nei confronti degli imputati - Mosè Fagiani, che della ex popolare fu condirettore generale e responsabile area commerciale (difeso dall'avvocato Massimiliano Asdrubali), Renato Merlo, responsabile della “Direzione centrale Pianificazione - Controllo di Veneto Banca (difeso dall'avvocato Alberto Mascotto) e Vincenzo Consoli, che della ex popolare ricoprì il ruolo di amministratore delegato e successivamente di direttore generale (difeso dall'avvocato Ermenegildo Costabile), accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alle truffa e del reato di truffa - è stato dichiarato nel corso di una udienza lampo, durata circa 30 minuti, di cui 10 di camera di consiglio.

Restano quindi a bocca asciutta le oltre 2.300 parti civili ammesse al processo (ma coloro che avevano perso soldi con la ex popolare sarebbero molti di più) che chiedevano un ristoro giudiziario per quei titoli acquistati quando il valore oscillava tra i 40 e i 30 euro e che improvvisamente non valevano più niente. In molti casi i presunti truffati - oltre ai clienti veneti c'era chi aveva denunciato a Potenza e a Verbania - lamentavano anche di non essere riusciti a vendere le azioni quando ancora avevano un teorico mercato per la politica ostruzionistica dell'istituto di credito.