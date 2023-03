Urta l’aiuola spartitraffico, danneggia la coppa dell’olio e provoca una scia pericolosa

Sembra il remake di un film, con lo stesso identico finale. E’ quando accaduto nella notte del 22 marzo scorso intorno alla una: una scena di molto simile a quella che si era verificata qualche settimana prima, sempre a Biadene. Il caso è quello di un conducente che, a bordo della sua Golf, in direzione Pederiva-Biadene fuoriusciva di strada e andava a invadere l’aiuola spartitraffico. L’urto provocata il danneggiamento della coppa dell’olio con conseguente spargimento del liquido sulla corsia stradale provocando una lunga scia lungo la strada verso Biadene.

L’uomo non si fermava, dopo l’episodio, lasciando il manto stradale imbrattato. Grazie però alle indagini coordinati dal Vice Commissario Paolo Scarpa nei giorni seguenti dalla polizia locale, gli agenti sono riusciti ad individuare il responsabile - un uomo proveniente dalla Sinistra Piave - che, convocato al Comando, ammetteva le proprie responsabilità. L’uomo subirà la decurtazione di 4 punti dalla patente ed una sanzione per il pagamento delle spese per la pulizia della strada.

Commenta il sindaco, Adalberto Bordin: «Non posso che rinnovare il plauso ed il ringraziamento agli agenti della Polizia locale guidati dal Comandante Milani che in pochi giorni, grazie al certosino lavoro di indagine e di verifica delle riprese delle telecamere collocate nel territorio, sono riusciti a risalire al responsabile del danno che, giustamente, dovrà pagare. E’ la dimostrazione che l’unione tra mezzi tecnici come il sistema di videosorveglianza assieme a risorse umane preparate e scrupolose, consente un controllo puntuale del territorio e, più in generale, una maggiore sicurezza per la comunità».