Avrebbe violentato la nipote della ex compagna, a processo un 70enne

Avrebbe violentato la nipote della ex compagna, una ragazza che oggi ha 17 anni ma che al tempo dei fatti, successi oltre due lustri fa, avrebbe avuto tra i 4 e i 7 anni. L'uomo, un 70enne del montebellunese, è finito quindi a processo con la grave accusa di violenza sessuale su minorenne.

L'inchiesta del sostituto procuratore Francesca Torri è stata innescata dall'esposto della giovane donna che, alcuni mesi fa, ha deciso di rompere il silenzio confidandosi con la madre. La ragazza ha raccontato di essere stata violentata a partire dal 2009, quando aveva tra i 4 e i 7 anni dall'uomo, un italiano, che all'epoca conviveva con la nonna. Quando era a casa di questa , nella zona del montebellunese, l'imputato avrebbe approfittato per avere rapporti completi. La giovane donna ha giustificato il silenzio, durato per oltre 10 anni, anche perché era stata minacciata : «Non dire nulla sennò non sai cosa succede». Poi crescendo è riuscita a rendersi conto veramente della gravità di quanto accaduto. La denuncia in Procura aveva innescato l'apertura di un fascicolo a carico del pensionato per violenza sessuale su minore aggravata dalla relazione domestica.

L'uomo era stato assolto in un procedente processo, conclusosi nel giugno del 2019 sempre per violenza sessuale nei confronti in quel caso di una ragazza disabile. «Mi ha fatto alzare la maglietta e mi ha toccato il seno» aveva raccontato alla madre. «Io signor giudice sono stato un ladro e ho pagato il mio debito con la giustizia. Ma queste cose mi fanno schifo. Credetemi, io non l'ho toccata. A me piacciono le donne, non le bambine» aveva detto nel corso della sua deposizione in aula. Ora però si ritrova nei guai per fatti, se possibile, ancora più gravi.