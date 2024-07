Spaccio di droga, due arrestati dai carabinieri

Blitz dei Carabinieri nelle scorse ore sul Montello, in provincia di Treviso: due gli arresti operati in flagranza di reato per detenzione e spaccio di stupefacenti. Rinvenuti e sequestrati dai militari dell'Arma elevati quantitativi di droga di vario tipo destinata alle principali "piazze" di spaccio della provincia di Treviso. I particolari dell'operazione saranno forniti nel corso di punto stampa che avrà luogo alle 11 odierne presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Treviso in via Cornarotta 24.