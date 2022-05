Travolto e ucciso mentre era in scooter, affidato l'incarico per la perizia sull'incidente

Chiarire la dinamica del tragico sinistro. Questo è il compito affidato oggi, giovedì 19 maggio, a Francesco Sottana, il consulente della Procura di Treviso incaricato di effettuare la perizia cinematica sull'incidente che, domenica 8 maggio, è costato la vita a Davide Pavan, il giovane di 17 anni travolto e ucciso a bordo del suo scooter a Paese, all'altezza di via Olimpia, dalla Golf guidata da Samuel Seno, poliziotto 28enne in forza alla Questura di Treviso e giocatore dell' Ads Rugby Paese, trovato positivo all'alcol test con un valore pari a 1,20 grammi per litro.

Quella sera, erano circa le 22, Seno aveva da poco lasciato i compagni di squadre dell'Asd Rugby Paese Paese che avevano festeggiato il quarto posto nel girone 2 della serie A e salutato lo stesso ragazzo, che giovava nel ruolo di centro, dopo l'annuncio delle sue intenzioni di lasciare la compagine per gli impegni di di lavoro. Poco dopo essere salito in macchina il 28enne, arrivato all'altezza di via Olimpia, avrebbe invaso la carreggiata opposta proprio mentre in quei momenti passava Davide, che stava tornando a Morgano, dove risiedeva, dopo aver riaccompagnato a casa (a Castegnole) la fidanzata.

I legali della famiglia Pavan, gli avvocati Davide Favotto e Lisa Caldato, hanno nominato come consulente di parte l'ingegnere Pierluigi Zamuner mentre la difesa di Seno (rappresentata dagli avvocati Fabio Capraro e Luciano Meneghetti) ha scelto come perito Paolo Coral. Ora, per avere i riscontri dell'esame, saranno necessari noventa giorni. I funerali di Davide si svolgeranno sabato prossimo, 21 maggio, a Morgano e saranno officiati da don Gaudenzio Pavan, lo zio del ragazzo morto.