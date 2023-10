Spaccia marijuana al parco, 19enne arrestato dai carabinieri

Spacciava marijuana in un parco pubblico di via Marcello a Badoere di Morgano. A finire nei guai un operaio della zona, appena 19enne, arrestato ieri pomeriggio, 17 ottobre, nel corso di un blitz eseguito dai carabinieri della stazione di Istrana. Il giovane si trovava in compagnia di un gruppetto di quattro giovani clienti. Quando i militari hanno chiesto loro come mai si trovassero li, i ragazzi si sono giustificati sostenendo di voler fumare una sigaretta in compagnia. In realtà il 19enne era stato notato dai militari mentre si liberava di una piccola dose di marijuana, gettandola a terra e mettendo sopra una scarpa, per evitare di essere scoperto. Oltre alla piccola dose, i militari hanno sequestrato al giovane pusher altri 56 grammi di "erba" e 500 euro in contanti durante una perquisizione domiciliare. Sequestrati anche uno sminuzzatore di sostanza e un bilancino di precisione. Il 19enne, arrestato per detenzione ai fini di spaccio, è stato rimesso in libertà dal magistrato di turno in attesa del processo.