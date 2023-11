Perde il controllo dell'auto e finisce nel fiume

Complice forse la pioggia ha perduto il controllo dell'auto, che è finita nel fiume Zero. Brutta avventura ieri sera, 4 novembre, per un ragazzo che stava viaggiando a bordo della propria automobile insieme ad un passeggero. L'incidente è avvenuto a Badoere, nel comune di Morgano, intorno all 23 in via Sant'Ambrogio. Il conducente avrebbe perso il controllo della vettura andando a finire prima contro un muretto e poi precipitando nel fiume.

I due ragazzi sono riusciti a venire fuori illesi dall’auto, rimasta per un po’ in galleggiamento sul fiume. I vigili del fuoco accorsi da Castelfranco sono riusciti ad assicurare l’auto prima dell’affondamento. Questa mattina - 5 novembre - all’alba il recupero dell’auto da parte dei sommozzatori di Venezia che hanno imbragato la macchina poi tirata con il verricello della gru fuori dall’acqua.