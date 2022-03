Incidente tra tre auto nella notte: devono intervenire pompieri e Suem 118

I vigili del fuoco di Treviso, intorno alle 20.30 di venerdì, sono intervenuti per un incidente stradale che ha coinvolto tre auto a Morgano. In via San Martino, infatti, a seguito dello schianto (avvenuto per cause ancora da accertare) una vettura è rimasta capovolta con all'interno una persona ferita. Subito soccorsa, è stata poi consegnata alle cure dei sanitari del Suem 118.