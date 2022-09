Anziano scompare nel nulla, ritrovato in un campo di granoturco

È stato ritrovato vivo nel primo pomeriggio di oggi, dai vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna, in un campo di granturco a Mosnigo di Moriago della Battaglia, il 70enne di cui non si avevano più notizie dal tardo pomeriggio di ieri, 20 settembre. Le ricerche sono scattate oggi con l’applicazione del piano provinciale di persone scomparse della Prefettura di Treviso. Poco dopo le 15 è avvenuto il ritrovamento dell’uomo da parte del personale del distaccamento di Montebelluna. L’uomo si trovava per terra, provato, ma cosciente. Dopo il primo soccorso dei pompieri, l’intervento del personale sanitario del Suem che ha preso in consegna l’anziano, per essere sottoposto alle cure del caso.