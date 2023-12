Delitto Campeol, la sorella del killer: «Fabrizio vittima di servizi sociali e famiglia»

«Fabrizio è sempre stato introverso e chiuso. Di fatto è' stato abbandonato dai servizi sociosanitari che dovevano invece prendersi cura di lui». E' drammatica la deposizione che oggi, 11 dicembre, ha fatto la sorella di Fabrizio Biscaro, il 37enne accusato dell'omicidio della 35enne Elisa Campeol, una barista di Pieve di Soligo uccisa il 23 giugno del 2021 all'Isola dei Morti di Moriago della Battaglia con un trentina di coltellate. La sorella di Biscaro ha aperto la testimonianza facendo le sue condoglianze alla famiglia Campeol "a titolo personale". «Quello che è successo è terribile - ha detto - e non me lo sarei mai aspettata. Francamente pensavo che Fabrizio, dopo tre tentativi di suicidio, sarebbe riuscito prima o poi a togliersi la vita».

La donna punta il dito sulla Uls 2, che sarebbe responsabile di sufficienza nell'affrontare il suocaso, ma anche sulla sua famiglia di origine. «Il mio - ricorda - è sempre stato un nucleo “tossico”: mia madre beveva e mio padre la picchiava. E così Fabrizio è sempre stato un tipo sulle sue: non veniva considerato, gli rimproveravano sempre qualche cosa. Mio padre lo trattava come se fosse il figlio che non avrebbe mai voluto. Quando è diventato adulto ha cercato di affermarsi nel lavoro ma il papà, che con il quale era occupato, fallì. Vinse anche 30 mila euro alla lotteria ma quei soldi andarono tutti per pagare gli strascichi del fallimento». Messo in disparte dalla famiglia - anche la zia dalla parte materna lo avrebbe sempre trattato male - Biscaro tentò per almeno tre volte di farla finita. «Ad ogni occasione seguì un ricovero in psichiatria - ha affermato la sorella - l'ultima volta chiese di cambiare psichiatra per dei problemi che aveva incontrato con la professionista che lo seguiva. Non so bene cosa sia successo ma Fabrizio dopo qualche tempo fu dimesso per quanto seguisse un cura che prevedeva anche l'assunzione di farmaci al litio. Non lo hanno seguito come dovevano, se lo avessero fatto si sarebbero accorti che qualche cosa non funzionava e questa tragedia forse non sarebbe mai accaduta».

Nel corso dell'udienza hanno deposto anche i familiari di Elisa. «Io e il papà stiamo prendendo dei farmaci per dormire - ha detto la madre - ma è difficile andare avanti. Viviamo nella casa di nostra figlia, a me sembra che lei ci sia ancora. Quel giorno di giugno ricordo i carabinieri che sono venuti da noi e ci hanno detto che Elisa aveva avuto un incidente. Ho ancora in mente un militare che alla sorella ha detto: "aiutaci a dirlo a tua madre". E lì ho capito che le era successo qualche cosa di brutto». Il legale di Biscaro, l'avvocato Rosa Parenti, ha fatto richiesta che il consulente del giudice Roberto Lezzi (al tempo dei fatti primario di psichiatria a Treviso e responsabile del centro di salute mentale di Pieve di Soligo dove il 37enne sarebbe stato in cura) venisse ricusato. Lezzi è lo specialista che ha stilato una relazione secondo cui Biscaro era totalmente capace di intendere e volere nel momento in cui uccise la Campeol. Ma l'istanza è stata respinta. Il difensore ha inoltre prodotto in aula un video che sarebbe stato "suggerito" al killer per calmare gli stati di ansia e aggressività: si tratta di un brano tratto dal film "Full Metal Jacket" in cui vi è una conversazione molto dura fra un sergente e un recluta destinata al Viet Nam. Una dimostrazione, secondo la Parenti, di quanto fosse stato sottovalutato il malessere psicologico di Biscaro che da quelle immagini avrebbe invece tratto ancora più motivi per coltivare un atteggiamento violento.