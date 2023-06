Evade dai domiciliari, carabinieri lo fermano mentre scende dal bus

Ieri sera, venerdì 16 giugno, verso le 20.00, a Moriago della Battaglia, una pattuglia di militari dell'Arma in servizio perlustrativo lo ha rintracciato, sorprendendolo mentre scendeva da un autobus di linea proveniente da Montebelluna, alla fermata di via Aldo Moro. Si tratta di un 52enne della zona, sottoposto al regime della detenzione domiciliare su disposizione del Tribunale di Padova, dovendo espiare una pena detentiva per reati inerenti gli stupefacenti. L'arresto in flagranza del reato di evasione è stato convalidato all'esito di udienza odierna per direttissima presso il Tribunale di Treviso. L'arrestato è stato posto nuovamente agli arresti domiciliari.