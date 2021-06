Omicidio di Moriago, al killer contestata la premeditazione

Il pubblico ministero Gabriella Cama contesterà anche l'aggravamente della premeditazione nei confronti di Fabrizio Biscaro, il 34enne di Col San Martino che martedì a massacrato con venti coltellate Elisa Campeol, barista 35enne di Pieve di Soligo, aggredita sulle grave del Piave, nella zona dell'Isola dei morti. Venerdì mattina il killer, assistito dall'avvocato Rosa Parenti, è comparso di fronte al gip Marco Biagetti per l’interrogatorio di convalida del fermo per l’omicidio volontario. «Sentivo l’impulso a fare del male. Sono andato all’Isola del Morti, ho visto quella ragazza e l’ho uccisa. Non la conoscevo ma dovevo farlo»: ha detto l'uomo spiegando di aver acquistato un coltello al supermercato e di aver vagato per più di 24 ore prima di colpire.

L'uomo, ora rinchiuso in carcere, sarà sottoposto a perizia psichiatrica in incidente probatorio. Questo quanto richiesto dall'avvocato Sergio Agatolio che segue la famiglia Campeol. Martedì sarà svolta l'autopsia sul corpo della donna e già nei giorni successivi potrebbero svolgersi i funerali.