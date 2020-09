Precipita da una scala mobile, grave imprenditrice 62enne

Grave incidente sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi, 2 settembre, all'interno della ferramenta "Zambon" di via Monte Grappa. La titolare, Raffaella Codello, 62enne di Sernaglia della Battaglia, è precipitata da un'altezza di circa tre metri mentre si trovava su una scala mobile che stava utilizzando per prelevare della merce dagli scaffali. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17.15 circa. A dare l'allarme sono stati i famigliari che hanno prestato le prime cure alla malcapitata che era purtroppo sola quando si è verificato l'incidente. Sul posto sono intervenuti infermieri e medico del Suem 118, con ambulanza e automedica, i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto e i tecnici del nucleo Spisal dell'Ulss 2. La donna, in condizioni critiche, è stata stabilizzata sul posto e poi accompagnata in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, per essere sottoposta alle cure del caso. La prognosi resta per ora riservata. Difficilmente i medici potranno scioglierla nelle prossime ore.

