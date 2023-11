Barista uccisa sul greto del Piave a coltellate, killer capace di intendere e volere

Fabrizio Biscaro era capace di intendere e volere quando, il 23 giugno del 2021, all'Isola dei Morti di Moriago, uccise con una trentina di coltellate la 35enne Elisa Campeol. E' questo l'esito della "superperizia", affidata allo psichiatra Roberto Lezzi, che dallo scorso giugno ha preso in esame le condizioni mentali di Biscaro, ricoverato (sottoposto ad una misura di sicurezza) nel Rems veronese di Nogara. Il 38enne è anche in grado di partecipare al processo in cui deve rispondere di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalle sevizie (alla vittima fu tagliato l'orecchio sinistro, con cui l'omicida si presentò per costituirsi alla stazione dei carabinieri di Valdobbiadene per costituirsi) che quindi riprenderà con l'udienza fissata al prossimo 11 dicembre.

Confermata in sostanza la tesi del pubblico ministero Gabriella Cama secondo cui Biscaro sarebbe sì affetto da una malattia mentale - una forte depressione che lo aveva portato a tentare tre volte il suicidio e per la quale sarebbe stato in cura presso il centro di salute mentale - che però non avrebbe fatto scemare la sua capacità di intendere e volere al momento di uccidere. Di parere opposto era invece il difensore del killer, l'avvocato Rosa Parenti, convinta che il suo cliente fosse un malato psichiatrico grave anche sulla base di una diagnosi compilata dai sanitari che lo stanno seguendo.

Il risultato della consulenza sovverte completamente le conclusioni del perito del gip di Treviso che nelle sue conclusioni aveva parlato di un soggetto che era " "totalmente incapace di volere" al momento della commissione degli atti per quanto fosse in grado di stare a processo. Il 37enne era stato sottoposto una terapia per "depressione profonda" ma poco prima dell'omicidio i sanitari del centro di salute mentale avrebbero cambiato la cura, iniziando a somministrargli dei farmaci psichiatrici. Poi però arrivarono le dimissioni dal csm (chieste dallo stesso 35enne) e di lui i servizi socio sanitari persero le tracce. Il pubblico ministero ha descritto Biscaro come un soggetto che prova "disprezzo per tutta la razza umana" (come avrebbe detto nel corso degli interrogatori), che non fa trasparire nulla, non mostra la benché minima empatia e che non lascia spazio alle emozioni.

Soddisfatto il legale della famiglia di Elisa, che si è costituita come parte civile. «Si è dimostrato - ha spiegato l'avvocato Lorenza Secoli - che Fabrizio Biscaro sapeva quello che stava facendo quando ha ucciso la 35enne che adesso, grazie al fatto che il processo andrà avanti, potrà avere giustizia».