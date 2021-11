Omicidio di Moriago, pronto l'esito della perizia psichiatrica sul killer

Sarà consegnata domani al gip di Treviso Marco Biagetti la relazione tecnica relativa alla perizia su Fabrizio Biscaro, il 34enne operaio interinale di Col San Martino reo confesso dell'omicidio della 35enne Elisa Campeol, avvenuto lo scorso 23 giugno su una spiaggetta in riva al fiume Piave presso l'Isola del Mort, a Moriago della Battaglia.

Sono tre i quesiti a cui a cui Tullio Franceschini, lo psichiatra incaricato dal giudice per le indagini preliminari, doveva dare una risposta: se Biscaro fosse in grado di intendere e volere al momento di commettere il gesto, se abbia la capacità di stare a processo e se sia socialmente pericoloso come indicato nell'ordinanza con cui il giudice aveva confermato la custodia cautelare in carcere a Treviso. Il 34enne è accusato di omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione.

L'uomo ha colpito Elisa Campeol con 20 pugnalate, intorno all'ora di pranzo di quel caldo 23 giugno del 2021. Ha vagato nella boscaglia circostante al luogo dell'accoltellamento per due ore con in mano l'arma, che aveva comperato il giorno in un supermercato a Valdobbiadene, poi si è avventato sulla giovane donna che stava prendendo il sole. Mortale è risultato il fendente che ha raggiunto la Campeol al cuore e che ha causato il suo rapido dissanguamento.

Biscaro, che viveva con i genitori, era stato in passato ricoverato in ospedale per alcuni episodi di autolesionismo pregressi, tra cui un tentativo di suicidio avvenuto all'inizio del 2020 e sventato dal padre. Era anche un paziente del Centro di Salute Mentale di Conegliano, presso cui era in cura per una depressione ma da cui, secondo le carte, risulta dimesso. Gli era stata data una cura farmacologica che secondo i genitori non seguiva più da tempo.