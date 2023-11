Delitto di Moriago, la Procura ha chiesto il carcere per il killer

Fabrizio Biscaro può tornare in carcere. Questo il senso dell'istanza presentata mercoledì 8 novembre dal pubblico ministero Gabriella Cama sulla base della perizia psichiatrica che ritiene il 37enne di Col San Martino, accusato dell'omicidio della 35enne Elisa Campeol, una barista residente a Pieve di Soligo, capace di intendere nel momento in cui ha accoltellato la giovane il 23 giugno del 2021. La richiesta, sottoposta al collegio chiamato a giudicare Biscaro per il reato di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà (l'uomo aveva tagliato l'orecchio sinistro della vittima e l'aveva portato ai carabinieri ai quali si era costituito), è però stata respinta dai giudici. "Sarebbe stato - ha spiegato il difensore del 37enne, l'avvocato Rosa Parenti - come se il giudizio venisse anticipato". Biscaro resta quindi ricoverato nel Rems di Nogara, in provincia di Verona, dove si trova sottoposto ad una misura di sicurezza mentre il processo, che a questo punto si farà, è stato aggiornato al prossimo 11 dicembre.

Di fatto la perizia effettuata da Roberto Lezzi, psichiatra che era stato primario presso l'ospedale di Treviso e anche responsabile del centro di salute mentale di Pieve di Soligo (lo stesso che aveva preso in carico il giovane killer, che aveva tentato per tre volte di suicidarsi) cambia le carte in tavola rispetto alle conclusioni a cui era giunto il perito del gip di Treviso, secondo cui Biscaro era invece "totalmente incapace di volere" al momento della commissione di uccidere. Fabrizio ha trafitto Elisa con trenta coltellate sorprendendo la donna in un spiaggetta dell'Isola dei Morti, in località Moriago della Battaglia, mentre questa stava prendendo il sole. Il 37enne era stato sottoposto, al centro di salute mentale, ad una terapia per "depressione profonda" ma poco prima dell'omicidio i sanitari avrebbero cambiato la cura, iniziando a somministrargli dei farmaci psichiatrici. Poi però arrivarono le dimissioni dal Csm (chieste dallo stesso Biscaro) e di lui i servizi socio sanitari persero le tracce.