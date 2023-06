Omicidio Campeol, si farà la "super perizia" sul killer

Alla fine si farà la "super perizia" psichiatrica su Fabrizio Biscaro, il 36enne che il 23 giugno del 2021 uccise in una spiaggetta sul Piave all'Isola dei Morti (nel comune di Moriago della Battaglia) con trenta coltellate la 35enne Elisa Campeol. L'unica colpa della giovane donna, che era residente a Pieve di Soligo, fu l'essere da sola mentre prendeva il sole. Così ha deciso oggi la Corte d'Assise di Treviso, presieduta da Iuri De Biasi) la termine dell'udienza che ha visto sfilare uno dopo l'altro sul banco delle deposizioni tutti i consulenti che hanno esaminato l'imputato, tra cui il perito del giudice durante l'incidente probatorio, il perito della difesa (affidata all'avvocato Rosa Parenti), quello della parte civile (rappresentata dall'avvocato Lorenza secoli) e quello del pubblico ministero Gabriella Cama.

Secondo il pm Biscaro, che deve rispondere di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla sevizie (alla vittima fu tagliato l'orecchio sinistro, con cui l'omicida si presentò per costituirsi alla stazione dei carabinieri di Valdobbiadene per costituirsi) sarebbe affetto da una malattia mentale che però non avrebbe fatto scemare la sua capacità di intendere e volere al momento della commissione del fatto. L'avvocato Parenti è invece convinta, sulla scorta di una diagnosi definitiva sul suo assistito compilata dai sanitari della casa di cura giudiziaria di Nogara (Verona) nel gennaio scorso, che il 36enne avrebbe un disturbo che riguarderebbe lo spettro psicotico e una forma di schizofrenia. Problemi per i quali avrebbe anche iniziato una cura. L'affidamento della perizia sarà affidato il 16 giugno.

Biscaro, che aveva tentato almeno tre volte il suicidio (nel 2018 e nel 2020, sempre per impiccagione e in una occasione legandosi le mani con delle fascette di plastica in maniera tale da non potersi divincolare dal cappio) sarebbe stato precedentemente in cura al centro di salute mentale e avrebbe subito un ricovero di oltre un mese e mezzo presso una comunità. L'uomo (giudicato dal consulente del gip "totalmente incapace di volere" al momento della commissione degli atti ma in grado si stare a processo) era sottoposto una terapia per "depressione profonda" ma poco prima dell'omicidio i sanitari avrebbero cambiato la cura, iniziando a somministrargli dei farmaci psichiatrici. Poi ci furono però le dimissioni dal csm (chieste dallo stesso 35enne) e di lui i servizi socio sanitari persero le tracce. Il pubblico ministero lo ha definito un soggetto che prova "disprezzo per tutta la razza umana" (come avrebbe detto nel corso degli interrogatori), che non fa trasparire nulla, non ha un minimo di empatia e che non lascia spazio alle emozioni.