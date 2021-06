Uccisa a coltellate all'Isola dei Morti: fermato il killer

Omicidio nella tarda mattinata di mercoledì 23 giugno a Moriago della Battaglia: a perdere la vita Elisa Campeol, 35 anni, uccisa mentre stava prendendo il sole in riva al Piave. I carabinieri del nucleo investigativo e della Compagnia di Vittorio Veneto hanno portato l'omicida in carcere: è un uomo di 40 anni che si è subito costituito

Omicidio a Moriago della Battaglia: nella tarda mattinata di mercoledì 23 giugno una donna di 35 anni residente a Pieve di Soligo, è stata trovata senza vita nel parco dell'Isola dei Morti. Il tragico ritrovamento è avvenuto a pochi metri dal fiume Piave dove Elisa Campeol, questo il nome della vittima residente a Pieve di Soligo, stava prendendo il sole quando un uomo di 40 anni l'ha aggredita uccidendola a coltellate.

A dare per primo l'allarme è stato un passante. Sul corpo della donna, che ha cercato disperatamente di difendersi, sono state trovate numerose ferite alle braccia e coltellate in varie parti del corpo. L'omicida si è costituito poco dopo il ritrovamento del cadavere, i militari dell'Arma lo hanno condotto in carcere a Treviso. Sul luogo della tragedia il pm Gabriella Cama insieme ai carabinieri del nucleo investigativo e della Compagnia di Vittorio Veneto, coadiuvati dagli agenti della polizia locale. Spetterà ora agli inquirenti chiarire il movente dell'omicidio e quali rapporti ci fossero tra la giovane vittima e il suo assassino.