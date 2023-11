Cacciatore scopre piante di marijuana nella golena del Piave, coltivatore arrestato

Già nel 2011 era stato arrestato per aver coltivato e prodotto marijuana. A distanza di dodici anni ci è ricascato: a finire nuovamente nei guai un 57enne di Moriago della Battaglia, finito in manette lunedì scorso dopo una perquisizione domiciliare effettuata dai carabinieri della stazione di Crocetta del Montello, nel corso della quale sono stati trovati quasi 6 chili di marijuana. L'arresto dell'uomo è stato convalidato dal gip del tribunale di Treviso, Biagetti, e nei suoi confronti è scattata, come misura di prevenzione, l'obbligo di firma giornaliero alla polizia giudiziaria.

Ad essere fatale al 57enne è stata la segnalazione di un cacciatore che, circa due mesi fa, aveva scorto nella vegetazione, durante una battuta sulla golena del Piave, una piccola coltivazione di marijuana con piante tra i 140 e i 310 centimetri di altezza. I carabinieri, durante alcuni appostamenti, hanno scoperto il coltivatore sul fatto mentre si recava ad accudire le piante, peraltro in parte sommerse dalla recente piena del Piave. A casa dell'uomo, oltre alla marijuana, raccolta in alcuni secchi e nascosta in mansarda, sono stati trovati anche attrezzi da giardinaggio oltre a sementi "proibite".

Nei giorni scorsi l'Arma provinciale ha eseguito altre operazioni che hanno portato a sequestrare sostanze stupefacenti. Ad un 48enne i carabinieri di Castelfranco Veneto, durante una perquisizione, hanno sequestrato cinque piante di canapa indiana oltre ad alcune armi detenute senza cautele come pistole, una carabina ed un fucile con canne sovrapposte. Controlli anti-droga con l'unità cinofila sono stati eseguiti all'Ipsia Pittoni di Conegliano mentre nella tarda mattinata di oggi, 15 novembre, i carabinieri, anche con l'utilizzo dell'elicottero di Belluno, hanno sorvolatato ed eseguito posti di blocco sulle strade della Castellana.

Infine ieri pomeriggio, 15 novembre, a Treviso un giovane marocchino è stato identificato e denunciato per aver violato il divieto di ritorno in città, una misura della durata di 3 anni con cui lo straniero era stato sanzionato dalla Questura di Treviso nel febbraio 2022.