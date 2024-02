Rapinò un giovane davanti a un supermercato, 23enne condannato

Tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. E' questa la condanna inflitta oggi a Treviso nei confronti di di E.B., un cittadino marocchino di 23 anni residente a Pieve di Soligo che la sera del 14 agosto del 2019 si rese protagonista di una rapina ai danni di un giovane, al tempo dei fatti 17enne, nel piazzale antistante un supermercato a Moriago della Battaglia.

L'uomo, gravato di precedenti penali che l'avevano anche fatto finire in carcere da cui era uscito qualche mese fa, si trovava in compagnia di un complice (mai identificato) in via Brigata Mantova. Dopo aver avvicinato un giovane del posto, intento a prelevare le sigarette presso un distributore automatico, gli avrebbe afferrato con violenza il braccio sinistro portandoglielo dietro la schiena e, con mossa fulminea, lo avrebbe rigirato in avanti strappandogli di mano il portafogli che conteneva la somma di 45 euro in contanti. Successivamente i due sarebbero fuggiti a piedi.

L’identificazione del malvivente era avvenuta grazie alla descrizione da parte della vittima e all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza riprese dagli impianti di sicurezza presenti in zona. Era stato composto un album fotografico attraverso cui il ragazzo rapinato lo aveva riconosciuto.