Uccise Elisa con 20 coltellate, Fabrizio Biscaro condannato a 25 anni di reclusione

Fabrizio Biscaro è stato condannato a 25 anni di carcere. E' questa la sentenza di primo grado emessa oggi dalla Corte d'Assiste di Treviso, presieduta dal giudice Iuri De Biasi, che mette fine al primo capitolo giudiziario di una vicenda che aveva scosso l'opinione pubblica trevigiana. Biscaro, il 23 giugno del 2021, aveva ucciso 35enne Elisa Campeol colpendola con almeno 20 coltellate mentre prendeva il sole da sola in un spiaggetta in riva al fiume Piave all'Isola dei Morti, in località Moriago della Battaglia. Un delitto efferato, eseguito a sangue freddo e con inaudita ferocia: il 38enne di Col San Martino avrebbe scelto la vittima casualmente e le avrebbe reciso l'orecchio sinistro, che avrebbe conservato come "trofeo" per esibirlo ai carabinieri di Valdobbiadene dove, nel pomeriggio, si sarebbe poi recato a costituirsi. Nei confronti di Biscaro la Corte ha deciso anche la misura della libertà vigilata per 5 anni una volta espiata la pena. L'uomo è stato condannato all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e al versamento di una provvisionale (il risarcimento del danno avverrà in diverso procedimento civile) ai genitori e alla sorella della vittima pari complessivamente a 125 mila euro.

L'imputato era stato ritenuto capace di intendere e volere sulla base di una contestata - dalla difesa- perizia psichiatrica condotta dal medico che era stato il primario di psichiatria quando Biscaro venne ricoverato a Treviso ma che soprattutto era stato a capo del team sanitario del centro di salute mentale dove il 33 8enne è stato in cura dopo ripetuti tentativo di suicidio. Il pubblico ministero Gabriella Cama, che aveva chiesto la pena dell'ergastolo che invece non è arrivata in quanto le attenuanti generiche sono state considerate equivalenti alle aggravanti, aveva presentato un istanza affinché Biscaro lasciasse il Rems di Nogara (in provincia di Verona) dove attualmente si trova e venisse trasferito in un carcere. La Corte d'Assise sul punto si è riservata e la decisione è attesa per domani.

Nel corso della sua requisitoria finale il pubblico ministero aveva ripercorso le tappe che hanno portato a quella tragica giornata: Biscaro che, il giorno prima, lascia il lavoro perché sente l'impulso a "fare del male" che non riesce a calmare, il sopralluogo che il giovane compie nella stessa giornata proprio all'Isola dei Morti, la sosta al supermercato dove compra anche il coltello che sarà l'arma del delitto, poi la "fuga" prima a Feltre e poi in montagna. Fino a quando Fabrizio, che si era allontanato da casa con la propria auto portando con sé due zainetti, torna 24 ore dopo sul luogo dell'accoltellamento e tende un agguato alla povera Elisa.

La scena viene vista da due persone che quel giorno stavano passeggiando sul greto del Piave. Sono padre e figlio: il primo scorge Biscaro chino su una giovane e all'inizio pensa a un gioco fra adulti. Ma il 38enne sembra sorpreso e se ne va velocemente. Quello che l'uomo vede poi è la scena della mattanza: la Campeol in un lago di sangue, l'orecchio sinistro tagliato di netto - sarà un feticcio che avrebbe dovuto dimostrare quello di cui era capace il killer - la chiamata ai carabinieri che precede di qualche ora l'autodenuncia di Biscaro.

Per la Cama il delitto è stato premeditato e compiuto con ferocia, seviziando la 35enne. Un comportamento di cui Fabrizio non si mostrerà mai sinceramente pentito. Sul profilo dell'imputato restano comunque le "macchie" di una gioventù difficile, passata senza vere amicizie, fatta di un rapporto complicato con i genitori e dell'affetto per la sorella che però è lontana. Questo avrebbe portato Fabrizio a tentare più volte il suicidio prima di sviluppare istinti omicidi.

Il difensore, l'avvocato Rosa Parenti, ha già preannunciato che lette le motivazioni della sentenza (che saranno depositate entro 90 giorni) presenterà ricorso in appello. Nel caso in cui venisse accolta la richiesta di carcerazione presentata dal pm è probabile che Biscaro sia rinchiuso in un penitenziario dotato di un padiglione medico psichiatrico.