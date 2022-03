Lutto a Mogliano, il sorriso di Aime si è spento a soli 44 anni

Sono ore di lutto quelle che sta vivendo la comunità di Mogliano Veneto per l'improvvisa scomparsa, a soli 44 anni, di Aime Yamila Maga. Di nazionalità cubana, era stata una mediatrice culturale alla Questura di Venezia e nel 2019 era stata anche candidata al Consiglio comunale di Mogliano Veneto nella lista di Forza Italia, oltre che organizzatrice di eventi nel moglianese. Ricoverata da domenica nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, Aime si è spenta lunedì mattina dopo un periodo di continui ricoveri in clinica a Monastier per alcune ischemie che l'avevano colpita, tanto che il fratello ha chiesto venga eseguita l'autopsia sul suo corpo per capire le reali cause del decesso. La 44enne lascia nel dolore il fratello, tanti amici, il marito e la figlia Isabella con cui viveva a Zerman dopo un periodo di residenza a Favaro Veneto (VE) dove verranno celebrate le esequie sabato 19 marzo alle ore 11 nella Chiesa di Sant'Andrea Apostolo.