Lutto a Quinto: si è spenta Anita, storica titolare del Bar Cortina

La comunità di Quinto di Treviso dice addio ad Anita "biscoti" Giacomello, spentasi ieri all'età di 75 anni. Storica titolare e fondatrice del Bar Cortina in via Vittorio Emanuele, dal 2017 parte del Residence Meublé Cortina della sua famiglia, era originaria di San Donà (VE) e negli anni '70 aveva gestito un negozio a Jesolo prima di spostarsi a Cortina dove aveva aperto un salone di bellezza. Come riporta "la Tribuna", nel 1988 aveva poi aperto il Bar Cortina, vero e proprio centro nevralgico per il divertimento tra amici in paese. Oste impeccabile, sempre disponibile e sorridente con i clienti, lascia nel dolore il marito Oscar, il figlio Manuel con Cristina ed la nipote Maria Vittoria. Le esequie si terranno martedì alla chiesa di San Giorgio Maggiore di Quinto.