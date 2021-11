/ Piazza Duca D'Aosta

Lutto a Mogliano, grave malattia spegne il sorriso di Arianna a soli 55 anni

Arianna Zanatta in Bignotto era molto conosciuta in paese per aver gestito con la sorella Cinzia una merceria in piazza Duca d'Aosta. I funerali venerdì alle 10 in Duomo