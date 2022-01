Lutto nella famiglia Stecca, si è spenta a 81 anni la madre dei due pugili

La mamma di Maurizio e Loris Stecca, Bruna, è deceduta stamattina a 81 anni all'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza. Conosciuta in tutta Rimini per aver guidato per anni la pizzeria gestita dalla famiglia, la signora Bruna aveva poi seguito il figlio Maurizio nella Marca dove è venuta a mancare. "Ci hai lasciati volando in cielo a raggiungere tuo marito. spero solo che vi incontriate e proteggere le nostre famiglie" l'ha ricordata Maurizio in un post su Facebook. I funerali si svolgeranno sabato nella chiesa di San Giovanni Battista a Rimini, alle 10.