Ritrovato lungo il Piave il corpo senza vita della 21enne scomparsa da Nervesa

Drammatico ritrovamento, sabato mattina, lungo il greto del fiume Piave a Ponte della Priula, proprio sotto l'arcata del ponte. Purtroppo, come comunicato dai carabinieri e dal sindaco di Nervesa Fabio Vettori, è confermato che il corpo esanime che verrà ora recuperato è quello della 21enne Diana Elisa Gonzalez, di origine messicana ma residente con madre e sorella a Sovilla di Nervesa della Battaglia, mentre il padre si trova in Messico a seguito della separazione dall'ex moglie che nel frattempo si è legata ad un nuovo compagno.

Diana, che studiava come estetista e massaggiatrice, era scomparsa da casa nella giornata di venerdì ed era stata vista per l'ultima volta nei pressi delle Poste locali. Non vedendola però rincasare la famiglia ha poi dato l'allarme alle forze dell'ordine che, in serata, avevano ritrovato un suo giubbotto proprio lungo le rive del Piave. In tutte queste ore carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile hanno dunque cercato in lungo e in largo la ragazza (anche con l'uso di un elicottero, dell'unità cinofila, di squadre fluviali di vigili del fuoco, sommozzatori e droni), fino a quando il suo corpo non è stato notato in mattinata. Sul posto, a causa delle operazioni di recupero, si stanno verificando allentamenti alla viabilità che procede quindi su senso alternato.

Il suo allontanamento era stato comunque preannunciato alla madre e alla sorellina di 15 anni con una lettera lasciata a casa, elemento su cui stanno ora indagando gli inquirenti, anche perché pare che la giovane soffrisse da qualche tempo di crisi depressive che l'avevano portata a limitare drasticamente i contatti sociali.