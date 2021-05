Mamma Elisa si spegne per un tumore a soli 44 anni: lascia il marito e due gemelli

Se ne è andata ben prima del previsto Elisa Armellin, 44enne trevigiana mamma di due splendidi gemelli di 10 anni, Christian ed Alessio. A portarla via alla vita un tumore ai polmoni scoperto poco prima di Natale e poi purtroppo peggiorato anche a causa del Covid, tanto da intaccare persino le ossa provocandole dolori tali da renderla immobile a letto. Come riporta "il Gazzettino", Elisa a causa della malattia aveva poi voluto abbandonare la propria abitazione di Breda di Piave per tornare alla sua casa d'infanzia nel quartiere di Monigo a Treviso, accudita dalla mamma e dall'amato marito Angelo. Ed è proprio nella sua "cameretta" che Elisa è poi spirata, lasciando così nel dolore anche la sorella Roberta ed il fratello Luciano. Le esequie si terranno lunedì mattina alla chiesa di Monigo.