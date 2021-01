Lutto a Spresiano: si è spenta l'ex assessore e farmacista Titti Castellari

Sono ore di lutto quelle che sta affrontando la città di Spresiano. Elisabetta "Titti" Castellari, ex assessore alle politiche sanitarie, sociali e alle pari opportunità (carica lasciata nel 2018 quando abbandonò anche il consiglio comunale a favore di Davide Girotto), oltre che stimata farmacista, nella mattinata di martedì è difatti venuta a mancare a 62 anni all'affetto dei suoi cari a seguito di una malattia contro cui combatteva da tempo. Titolare dell'omonima farmacia di via Gritti a Visnadello, negli anni si era anche occupata del "Centro di sollievo", del "Caffè Alzheimer" e dei ragazzi con sindrome di down dell'AIPD che aiutava in qualità di volontaria, essendo poi molto amica dell'associazione "XI di Marca" di Marco Varisco dedita alla raccolta fondi a favore dell’autismo.

«Stamattina abbiamo inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia a nome di tutta l'Amministrazione comunale e dei dipendenti - ci racconta il vicesindaco Roberto Fava - Personalmente ricordo Titti come una donna particolarmente sensibile, solare, cordiale e cortese con tutti, oltre che veramente appassionata del suo lavoro. Sarà sicuramente una persona che ci mancherà molto». Elisabetta, laureata all'Università degli Studi di Padova, oltre che donna sportiva e dinamica, lascia così nel dolore il marito Maurizio "Mao" Contessotto e i tre figli Filippo, Ludovico e Massimiliano. Nella mattinata di venerdì, probabilmente, la celebrazione delle esequie.